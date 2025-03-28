С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 537 рязанцев
К административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 703 900 рублей.
С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 537 рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
К административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1 703 900 рублей.