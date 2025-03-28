Рязанский театр драмы подал в суд на подрядчика из-за дефектов в ремонте

Ответчиком выступит ООО «Строительно-монтажная компания «Артель». Театр требует с подрядчика устранить дефекты в ремонте за свой счет на основании госконтракта. Предварительное судебное заседание состоится 21 мая 2025 года в 12:20.Согласно тендеру 2021 года на 135 миллионов 425 тысяч рублей, компания должны была отремонтировать вентиляцию, освещение, пожарную сигнализацию, отмостки, гидроизоляцию, заменить окна и двери, выполнить работы по внутренней отделке здания.

Рязанский театр драмы подал исковое заявление на подрядчика из-за недостатков в ремонте. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда.

Ответчиком выступит ООО «Строительно-монтажная компания «Артель». Театр требует с подрядчика устранить дефекты в ремонте за свой счет на основании госконтракта.

Предварительное судебное заседание состоится 21 мая 2025 года в 12:20.

Согласно тендеру 2021 года на 135 миллионов 425 тысяч рублей, компания должны была отремонтировать вентиляцию, освещение, пожарную сигнализацию, отмостки, гидроизоляцию, заменить окна и двери, выполнить работы по внутренней отделке здания.

Напомним, рязанский театр драмы после ремонта открылся в октябре 2022 года с юбилейным 235 сезоном.