Рязанский минздрав опроверг гибель женщины из-за разбитой дороги

В пресс-службе министерства прокомментировали сообщение из соцсетей о якобы смерти «бабушки» из-за того, что скорая помощь не смогла к ней проехать. По данным регионального минтранса, строительство Южного обхода Рязани в районе села Ивкино началось с 10 марта."С 10 марта был только только один вызов скорой. 27 марта мужчина избил свою супругу", — отметили в минздраве. Глава Рязанского района Борис Ясинский также заявил, что по просьбе жителей с 27 марта «началась отсыпка дороги, которая продолжается».

Рязанский минздрав опроверг гибель женщины из-за разбитой дороги в селе Ивкино. В пресс-службе министерства прокомментировали сообщение из соцсетей о якобы смерти «бабушки» из-за того, что скорая помощь не смогла к ней проехать.

По данным регионального минтранса, строительство Южного обхода Рязани в районе села Ивкино началось с 10 марта.

«С 10 марта был только только один вызов скорой. 27 марта мужчина избил свою супругу», — отметили в минздраве.

Глава Рязанского района Борис Ясинский также заявил, что по просьбе жителей с 27 марта «началась отсыпка дороги, которая продолжается».

Напомним, ранее местные жители сообщали, что они «отрезаны от цивилизации». Прокуратура организовала проверку.