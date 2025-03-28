Рязанский гинеколог Екатерина Сомова стала многодетной матерью

Отмечается, что рязанка родила третьего ребенка — сына. Сомова работает акушером-гинекологом в ГКБ № 8."Пусть семья будет крепкой и дружной, а дети растут на радость родителям!" - написано в посте.