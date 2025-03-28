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Рязанский гинеколог Екатерина Сомова стала многодетной матерью
Отмечается, что рязанка родила третьего ребенка — сына. Сомова работает акушером-гинекологом в ГКБ № 8."Пусть семья будет крепкой и дружной, а дети растут на радость родителям!" - написано в посте.

Рязанский гинеколог Екатерина Сомова стала многодетной матерью. Об этом сообщается в группе городской больницы № 8.

Отмечается, что рязанка родила третьего ребенка — сына.

Сомова работает акушером-гинекологом в ГКБ № 8.

«Пусть семья будет крепкой и дружной, а дети растут на радость родителям!» — написано в посте.