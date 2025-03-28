Рязанских предпринимателей пригласили поучаствовать в форуме с белорусскими компаниями
Рязанских предпринимателей пригласили поучаствовать в международном форуме и бирже контактов с белорусскими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Агентства развития бизнеса.
1 — 2 апреля в Рязани пройдет форум «Рязань — Беларусь: надежное партнерство. Программа сотрудничества 2025-2028».
В программе — биржа контактов региональных предприятий с белорусскими компаниями, посещение производственных площадок рязанских производителей, открытие мультибрендового центра сельскохозяйственной техники на площадке предприятия «Старожиловоагроснаб».
Основное мероприятие форума ― панельная сессия ― состоится 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России.
«Представители власти и бизнеса обсудят перспективные направления экспорта-импорта, в том числе возможности поставок стройматериалов, пищевой продукции и товаров других отраслей, перспективы кооперационных проектов и меры господдержки. Отдельной темой станут барьеры в экспортной деятельности и способы их преодоления.
Форум завершится биржей контактов, результатом которой должны стать новые договоренности о внешнеэкономическом сотрудничестве. Приглашаем всех предпринимателей, заинтересованных в экспорте в Беларусь, принять участие в панельной сессии и бирже контактов в «Точке кипения», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.
Начало панельной сессии запланировано на 10:00. Подтвердить участие можно любым следующим способом: