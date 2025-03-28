Рязанские полицейские депортировали и выдворили группу мигрантов из России

Депортации были подвергнуты три уроженца стран ближнего зарубежья. Все они ранее совершили преступления (грабеж, вымогательство, применение насилия в отношении представителя власти, доведение до самоубийства и причинение легкого вреда здоровью).Принудительному выдворению подлежали два гражданина стран Средней Азии, уличенные полицейскими в нарушении правил въезда и пребывания в России.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили группу мигрантов из России. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Депортации были подвергнуты три уроженца стран ближнего зарубежья. Все они ранее совершили преступления (грабеж, вымогательство, применение насилия в отношении представителя власти, доведение до самоубийства и причинение легкого вреда здоровью).

Принудительному выдворению подлежали два гражданина стран Средней Азии, уличенные полицейскими в нарушении правил въезда и пребывания в России.