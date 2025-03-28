Рязанская прокуратура добилась обустройства тротуара на автомобильной дороге

Надзорный орган установил, что в Пителинском районе, в селе Нестерово вдоль улицы Школьной отсутствует зона для пешеходов. Жители, в том числе дети, вынуждены добираться до учебного учреждения по проезжей части. Прокурор района направил в суд иск об обязании ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» обустроить тротуар на указанном участке. Суд удовлетворил требования.

Рязанская прокуратура добилась обустройства тротуара на автомобильной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган установил, что в Пителинском районе, в селе Нестерово вдоль улицы Школьной отсутствует зона для пешеходов. Жители, в том числе дети, вынуждены добираться до учебного учреждения по проезжей части.

Прокурор района направил в суд иск об обязании ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» обустроить тротуар на указанном участке. Суд удовлетворил требования.