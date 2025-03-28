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Рязанец спас двух рыбаков из реки Нетрош
«Я приехал в тот день на аэродром снять жерлицы, потому что понимал, что лед уже плохой. На льду были два рыбака — отец и сын. Я с ними поздоровался, спросил про рыбалку и пошел снимать. Три жерлицы снял и вдруг слышу, один из них громко крикнул: „Пап!“. Я обернулся, один как бы сидел на льду, я подумал, что он упал с ящика. А оказалось, что он провалился», — рассказал мужчина. Рязанец поспешил на помощь."Не добегая до них метра три-четыре, я лег на лед и начал заползать. И тут мы провалились все трое. Тогда я ногами встал на дно, начал локтями ломать лед и тянуть их за собой. И все, так вместе, мы успешно выбрались на берег", — заключил Алексей.

Житель Путятина Алексей Моисеев спас двух рыбаков из реки Нетрош. Об этом пишет ИД «Пресса».

"Я приехал в тот день на аэродром снять жерлицы, потому что понимал, что лед уже плохой. На льду были два рыбака — отец и сын. Я с ними поздоровался, спросил про рыбалку и пошел снимать. Три жерлицы снял и вдруг слышу, один из них громко крикнул: «Пап!». Я обернулся, один как бы сидел на льду, я подумал, что он упал с ящика. А оказалось, что он провалился", — рассказал мужчина.

Рязанец поспешил на помощь.

«Не добегая до них метра три-четыре, я лег на лед и начал заползать. И тут мы провалились все трое. Тогда я ногами встал на дно, начал локтями ломать лед и тянуть их за собой. И все, так вместе, мы успешно выбрались на берег», — заключил Алексей.