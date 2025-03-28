Рязанцы засняли рыжего бобра у жилых домов

Отмечается, что кадры сделали в Пронске на улице Плотно-Пушкарской.Животное в своем саду заметила хозяйка дома Светлана. Она открыла калитку, чтобы незваный гость смог уйти."Теперь понятно, почему собаки вели себя так беспокойно: разбудили своим лаем всю округу", — сказала одна из жительниц.