Рязанцы рассказали о переполненных колодцах на улице Дачной
«Все колодцы переполнены, все пошло верхом. Вонь стоит, пройти невозможно», — поделились местные жители. По их словам, проблема сохраняется с февраля. Заявки на прочистку отправляются каждую неделю.
Рязанцы рассказали о переполненных колодцах на улице Дачной. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
«Все колодцы переполнены, все пошло верхом. Вонь стоит, пройти невозможно», — поделились местные жители.
По их словам, проблема сохраняется с февраля. Заявки на прочистку отправляются каждую неделю.