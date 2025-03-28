Рязанцы рассказали о переполненных колодцах на улице Дачной

«Все колодцы переполнены, все пошло верхом. Вонь стоит, пройти невозможно», — поделились местные жители. По их словам, проблема сохраняется с февраля. Заявки на прочистку отправляются каждую неделю.