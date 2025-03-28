Рязанцу назначили исправительные работы за ложное сообщение об угоне машины

Установлено, что в августе 2024 года 38-летний житель Кораблинского района обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «Лада Гранта». Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, мужчина настаивал на его принятии. При этом никаких противоправных действий совершено не было, поскольку машину он продал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Рязанцу назначили исправительные работы за ложное сообщение об угоне машины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 38-летний житель Кораблинского района обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «Лада Гранта». Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, мужчина настаивал на его принятии. При этом никаких противоправных действий совершено не было, поскольку машину он продал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ.