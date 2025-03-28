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Рязанцев предупредили о дожде и тумане
В пятницу, 28 марта, в области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, местами прогнозируют туман. Ветер будет южный, до семи метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +13°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

Рязанцев предупредили о дожде и тумане. Соответствующую информацию разместила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

В пятницу, 28 марта, в области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Местами прогнозируют туман.

Ветер будет южный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +8, +13°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».