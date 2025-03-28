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Рязанцам рассказали, как вести себя при встрече с бездомными собаками
Рязанцам рекомендовали избегать мест, где встреча с бродячими собаками возможна. «Если вы издалека увидели стаю собак, перейдите на другую сторону улицы. Если это невозможно — сохраняйте спокойствие. Уверенно идите мимо собак. Не показывайте собакам свой страх, они его чувствуют», — пояснили эксперты. Трогать бездомных животных также не рекомендуется. «Ни в коем случае не улыбайтесь во все зубы — собака это может воспринять как оскал. Не смотрите пристально собаке в глаза, она принимает это как вызов. Не дразните собаку, не машите на собаку рукой или палкой, не бросайте в нее камнями — вы спровоцируете ее на агрессию. Ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной», — отметили в сообщении. Специалисты рекомендуют не убегать от собак и сохранять спокойствие. 8. «Повернитесь лицом к собаке и медленно отходите назад, давая животному дорогу», — подчеркнули ветеринары. Трогать собак во время еды не рекомендуют.

Рязанцам рассказали, как вести себя при встрече с бездомными собаками. Рекомендации опубликовали в паблике главного управления ветеринарии Рязанской области.

Рязанцам рекомендовали избегать мест, где встреча с бродячими собаками возможна.

«Если вы издалека увидели стаю собак, перейдите на другую сторону улицы. Если это невозможно — сохраняйте спокойствие. Уверенно идите мимо собак. Не показывайте собакам свой страх, они его чувствуют», — пояснили эксперты.

Трогать бездомных животных также не рекомендуется.

«Ни в коем случае не улыбайтесь во все зубы — собака это может воспринять как оскал. Не смотрите пристально собаке в глаза, она принимает это как вызов. Не дразните собаку, не машите на собаку рукой или палкой, не бросайте в нее камнями — вы спровоцируете ее на агрессию. Ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной», — отметили в сообщении.

Специалисты рекомендуют не убегать от собак и сохранять спокойствие. 8. «Повернитесь лицом к собаке и медленно отходите назад, давая животному дорогу», — подчеркнули ветеринары.

Трогать собак во время еды не рекомендуют.