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Рязанцам напомнили о правилах использования электросамокатов
По данным ведомства, за несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения. Отмечается, что скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, на самокате можно ездить только по одному, необходимо использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели, а также проверить исправность тормозов, звукового сигнала и фар перед поездкой. Передвигаться на электросамокатах можно: на велосипедных дорожках;на велопешеходных дорожках: на велосипедных зонах и полосах;по тротуарам и пешеходным зонам, если нет велодорожки;по обочине;по правому краю автодороги, если нет другого пути. Брать данный вид индивидуального транспорта в аренду можно только с 18 лет.

Рязанцам напомнили о правилах использования электросамокатов. Информацию разместил портал «Объясняем.рф» со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, за несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.

Отмечается, что скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, на самокате можно ездить только по одному, необходимо использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели, а также проверить исправность тормозов, звукового сигнала и фар перед поездкой.

Передвигаться на электросамокатах можно:

  • на велосипедных дорожках;
  • на велопешеходных дорожках:
  • на велосипедных зонах и полосах;
  • по тротуарам и пешеходным зонам, если нет велодорожки;
  • по обочине;
  • по правому краю автодороги, если нет другого пути.

Брать данный вид индивидуального транспорта в аренду можно только с 18 лет.