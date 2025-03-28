Рязанцам напомнили о правилах использования электросамокатов
По данным ведомства, за несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения. Отмечается, что скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, на самокате можно ездить только по одному, необходимо использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели, а также проверить исправность тормозов, звукового сигнала и фар перед поездкой. Передвигаться на электросамокатах можно: на велосипедных дорожках;на велопешеходных дорожках: на велосипедных зонах и полосах;по тротуарам и пешеходным зонам, если нет велодорожки;по обочине;по правому краю автодороги, если нет другого пути. Брать данный вид индивидуального транспорта в аренду можно только с 18 лет.
Рязанцам напомнили о правилах использования электросамокатов. Информацию разместил портал «Объясняем.рф» со ссылкой на МВД.
По данным ведомства, за несоблюдение ПДД сотрудники дорожно-патрульной службы вправе остановить и оштрафовать самокатчика на сумму от 800 до 2500 рублей в зависимости от нарушения.
Отмечается, что скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, на самокате можно ездить только по одному, необходимо использовать шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели, а также проверить исправность тормозов, звукового сигнала и фар перед поездкой.
Передвигаться на электросамокатах можно:
- на велосипедных дорожках;
- на велопешеходных дорожках:
- на велосипедных зонах и полосах;
- по тротуарам и пешеходным зонам, если нет велодорожки;
- по обочине;
- по правому краю автодороги, если нет другого пути.
Брать данный вид индивидуального транспорта в аренду можно только с 18 лет.