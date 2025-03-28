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Рязанца в составе ОПГ задержали во Владимирской области за мошенничество
Всего были задержаны семь жителей Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей, 1989 г. р., 1988 г. р., 1990 г. р., 1973 г. р., 2000 г. р., 1977 г. р., 1993 г. р.По данным полиции, мужчины предоставляли в банки Владимирской области фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. За время своей деятельности они получили 20 млн. Возбуждено уголовное дело.

Рязанца в составе ОПГ задержали во Владимирской области за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Всего были задержаны семь жителей Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей, 1989 г. р., 1988 г. р., 1990 г. р., 1973 г. р., 2000 г. р., 1977 г. р., 1993 г. р.

По данным полиции, мужчины предоставляли в банки Владимирской области фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. За время своей деятельности они получили 20 млн.

Возбуждено уголовное дело.