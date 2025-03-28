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Рязанца осудили за установку в офисе скрытой камеры
Отмечается, что мужчина купил веб-камеру. Устройство он незаметно разместил в рабочем кабинете, чтобы негласно получать информацию во время отсутствия. Таким образом он придал камере функции специальных технических средств, запрещенных к свободному обращению в России. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК России.

Рязанца осудили за установку в офисе скрытой камеры. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Отмечается, что мужчина купил веб-камеру. Устройство он незаметно разместил в рабочем кабинете, чтобы негласно получать информацию во время отсутствия. Таким образом мужчина придал камере функции специальных технических средств, запрещенных к свободному обращению в России.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК России.

Фото: пресс-служба УФСБ по Рязанской области