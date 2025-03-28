Рязанца осудили за смертельное ДТП

В мае 2022 года в Сапожке мужчина 1991 года рождения сел за руль пьяным и врезался в бетонное ограждение. Пассажир легковушки скончался на месте. Отмечается, что мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшими. Сапожковский районный суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Кроме этого, его лишили водительских прав на два года.

Рязанца осудили за смертельное ДТП. Об этом 28 марта сообщает ИД «Пресса».

В мае 2022 года в Сапожке мужчина 1991 года рождения сел за руль пьяным и врезался в бетонное ограждение. Пассажир легковушки скончался на месте.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшими.

Сапожковский районный суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме этого, его лишили водительских прав на два года.

Фото: РИА «7 новостей»