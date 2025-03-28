Российская армия освободила Гоголевку в Курской области

Отмечается, что за последние сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 320 боевиков, 5 бронемашин, 6 автомобилей, два арторудия, два квадроцикла и станцию радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА.