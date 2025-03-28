Работника рязанского предприятия осудят за взятку в 8,7 млн рублей

Установлено, что в период с 2019 по 2024 годы обвиняемый на должности замначальника отдела материально-технического снабжения незаконно получал деньги от предпринимателей за способствование в заключении с ними договоров на поставку сырья и материалов. Выявлено пять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, в результате которой получено около 8,7 млн рублей. Уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 и ч. 8 ст. 204 УК РФ направили в суд. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 4 млн рублей.

Работника рязанского предприятия осудят за взятку в 8,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в период с 2019 по 2024 годы обвиняемый на должности замначальника отдела материально-технического снабжения незаконно получал деньги от предпринимателей за способствование в заключении с ними договоров на поставку сырья и материалов.

Выявлено пять эпизодов преступной деятельности обвиняемого, в результате которой получено около 8,7 млн рублей.

Уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 и ч. 8 ст. 204 УК РФ направили в суд.

На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму около 4 млн рублей.