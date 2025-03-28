Путин назвал условие мирного урегулирования конфликта на Украине

Как отметил Путин, Россия в целом приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского, мирными средствами. Но он уточнил, что это не должно произойти за счет Москвы. Президент описал украинский конфликт как сложный, требующий «тщательного обсуждения и подхода»."Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации", — заключил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск», заявил, что Россия приветствует мирное разрешение украинского конфликта. Его слова передало ТАСС 28 марта.

Как отметил Путин, Россия в целом приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского, мирными средствами. Но он уточнил, что это не должно произойти за счет Москвы.

Президент описал украинский конфликт как сложный, требующий «тщательного обсуждения и подхода».

«Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами. Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации», — заключил Владимир Путин.