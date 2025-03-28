Прокуратура обязала Водоканал пересчитать рязанцам плату за воду из-за нарушений

Установлено, что ресурсоснабжающей организацией жителям села Большое Жоково Рыбновского района предоставлялось холодное водоснабжение, не соответствующее требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура внесла руководителю ООО «Рыбновский водоканал» представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения более 70 потребителям произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение на общую сумму 32 тысячи рублей.