Прокуратура обязала Дирекцию дорог отремонтировать асфальт на трассе под Касимовом

Прокуратура нашла нарушения на дороге регионального значения «Новая Деревня — Щербатовка», протяженностью более 8 км, имеются выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы. По данному факту прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Устранение нарушений контролирует прокуратура.