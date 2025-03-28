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Прокуратура обязала Дирекцию дорог отремонтировать асфальт на трассе под Касимовом
Прокуратура нашла нарушения на дороге регионального значения «Новая Деревня — Щербатовка», протяженностью более 8 км, имеются выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы. По данному факту прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Прокуратура обязала Дирекцию дорог отремонтировать асфальт на трассе под Касимовом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура нашла нарушения на дороге регионального значения «Новая Деревня — Щербатовка», протяженностью более 8 км, имеются выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.

По данному факту прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». Устранение нарушений контролирует прокуратура.