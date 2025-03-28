Появились кадры ДТП в Касимове с несовершеннолетней пострадавшей
Авария случилась днем 27 марта напротив дома № 1/71 по улице Кокорева. По предварительной информации, 55-летняя рязанка за рулем «СсангЙонг» столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 19-летней местной жительницы. В результате столкновения пострадали водитель и 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.
Появились кадры ДТП в Касимове с несовершеннолетней пострадавшей. Информацию опубликовала пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария случилась днем 27 марта напротив дома № 1/71 по улице Кокорева. По предварительной информации, 55-летняя рязанка за рулем «СсангЙонг» столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 19-летней местной жительницы.
В результате столкновения пострадали водитель и 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.