Появились кадры ДТП в Касимове с несовершеннолетней пострадавшей

Авария случилась днем 27 марта напротив дома № 1/71 по улице Кокорева. По предварительной информации, 55-летняя рязанка за рулем «СсангЙонг» столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 19-летней местной жительницы. В результате столкновения пострадали водитель и 16-летняя пассажирка отечественной легковушки.