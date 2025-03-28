Подрядчики рассказали о ходе строительства нового детского сада в Рязани
Учреждение возводят в районе Метропарка. В данный момент завершены работы по бетонированию монолитного пояса. Заканчивается кирпичная кладка первого этажа. Ведутся работы по укладке кирпичных перегородок технического подполья.
Подрядчики рассказали о ходе строительства нового детского сада в Рязани. Соответствующий пост появился в соцсетях.
Учреждение возводят в районе Метропарка.
В данный момент завершены работы по бетонированию монолитного пояса. Заканчивается кирпичная кладка первого этажа.
Ведутся работы по укладке кирпичных перегородок технического подполья.