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Очередной район Рязанской области преобразуют в муниципальный округ
«Райцентром округа по-прежнему остается Пронск. Территориально ничего не меняется, район существует в своих же границах. Меняется лишь форма управления. Переход на одноуровневую систему управления проходит во многих районах области», — пояснила руководитель аппарата Думы Людмила Бабкина. После принятия соответствующего закона Рязанской области Пронский район станет единым муниципальным округом. Все местные поселения потеряют свой юридический статус только после создания органов местного самоуправления муниципального округа.

Депутаты Думы Пронского района после публичных слушаний утвердили переход всех муниципальных образований района в единый территориальный округ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

"Райцентром округа по-прежнему остается Пронск. Территориально ничего не меняется, район существует в своих же границах. Меняется лишь форма управления. Переход на одноуровневую систему управления проходит во многих районах области", — пояснила руководитель аппарата Думы Людмила Бабкина.

После принятия соответствующего закона Рязанской области Пронский район станет единым муниципальным округом. Все местные поселения потеряют свой юридический статус только после создания органов местного самоуправления муниципального округа.