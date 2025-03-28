«Новые люди» запустили в Рязани обучение студентов по программе «Я в деле»

В регионе в седьмой раз стартовал образовательный проект для молодежи

Партия «Новые люди» запустила очередной сезон программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Уникальный проект запущен в Рязанской области в седьмой раз, участие — бесплатное.

Участники — студенты рязанских вузов — будут учиться основам предпринимательства, создавать и реализовывать собственные бизнес-проекты, уникальные инновационные продукты. И не просто так: лучшие проекты будут отмечены на всероссийском финале.

«Важно, что ребята научатся не только азам предпринимательства, но и смогут проявить себя, получат навыки работы в составе проектной команды. А еще наша задача — воспитать культуру наставничества. Научить взаимодействовать друг с другом. И самое главное довести проекты до реализации», — сказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

В мероприятии по случаю старта сезона приняли участие и.о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина Сергей Банников.

«"Я в деле» программа, благодаря которой наша молодежь может реализовать свою идею на практике. Участвуйте, предлагайте, пробуйте и не бойтесь ошибиться. Как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает! Я всегда говорю, что «дорогу осилит идущий». Удачи!" - высказался Сергей Александрович.

Проректор Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Ольга Щетинкина назвала проект уникальным.

«Программа „Я в деле“ позволяет от идеи проекта перейти к его воплощению. А если проект приносит пользу окружающим, вызывает интерес людей, это успех. Желаю успехов на старте сезона!» — заявила она.

Также о своем опыте студентам рассказали основатель IT-компании Элеонора Никифорова и предприниматель, председатель комитета по промышленности Рязанского областного отделения «Опора России» Иван Никитичев.

Как добавила руководитель программы в Рязанской области Дарья Зимина, в этом сезон в рамках программы участники будут проходить обучение по трем направлениям: это городской трек, инновационный трек и базовый (предпринимательский) трек.

«Программа длится чуть более двух месяцев. И строится по принципу 30% теории, 70% практики, что очень важно при реализации стартапа. Именно тогда рождаются действительно классные проекты.

К примеру, программа анализа рентген-снимков с помощью искусственного интеллекта, или создание агрокультурного квадрокоптера для проведения фитосанитраного контроля. Когда-то такое могло казаться нереализуемым, а сейчас ребята предлагают и доводят до результата много инновационных проектов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими важными и перспективными направлениями», — заявила она.

Лучшие команды по итогам сезона примут участие в финале, который пройдет в Москве. К слову, в финале сезона 2024 приняли участие более пятисот человек из 72 регионов. А всего с начала запуска программа объединила более 120 тысяч участников, 2 500 экспертов и более пятисот вузов.