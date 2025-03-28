На Солнце произошла мощная вспышка

Отмечается, что уровень оценивается в X1.1. Это первая столь сильная вспышка за последний месяц. Вспышка возникла на восточном краю Солнца. Если активность продолжится, с середины следующей недели возможны магнитные бури.