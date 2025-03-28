На благоустройство территории рязанского центра «Зарница» выделили 18 миллионов

На территории детского оздоровительного центра «Зарница» проведут работы по благоустройству за 17 миллионов 812 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен уложить асфальтобетонное покрытие, установить бортовые камни на дорогах, нанести вертикальную разметку на бордюр, заменить участки трубопроводов, люки и горловины колодцев. На обустроенной территории появится наружное освещение. После окончания работ подрядчик должен правильно утилизировать строительный мусор. Заказчиком выступило ГБУ РО «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Зарница».Благоустройство выполнят до 15 мая 2025 года. Ранее сообщалось, что на территории «Зарницы» установят две быстровозводимые жилые конструкции. Спальные корпуса установят и подключат к электрическим сетям, канализации и водоотведения.

На территории детского оздоровительного центра «Зарница» проведут работы по благоустройству за 17 миллионов 812 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен уложить асфальтобетонное покрытие, установить бортовые камни на дорогах, нанести вертикальную разметку на бордюр, заменить участки трубопроводов, люки и горловины колодцев. На обустроенной территории появится наружное освещение.

После окончания работ подрядчик должен правильно утилизировать строительный мусор.

Заказчиком выступило ГБУ РО «Детский оздоровительный Центр круглогодичного действия «Зарница».

Благоустройство выполнят до 15 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что на территории «Зарницы» установят две быстровозводимые жилые конструкции. Спальные корпуса установят и подключат к электрическим сетям, канализации и водоотведения.