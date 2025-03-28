Мужчину, находящегося в рязанском СИЗО, обвиняют в еще одном преступлении

Правоохранители установили подозреваемого в краже из магазинов цифровой и бытовой техники. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Башкортостан, который в настоящее время находится в СИЗО № 1 города Рязани за ранее совершенное преступление. Подозреваемый дал признательные показания.