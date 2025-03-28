Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Рязанского района

Борис Ясинский предупредил, что мошенники звонят или рассылают сообщения от его имени и от имени его заместителя Дениса Турханова. В сообщениях и звонках неизвестные просят перезвонить по указанному номеру, связаться с ведомствами или перейти по ссылке. Ясинский просит блокировать отправителей и жаловаться на них владельцам мессенджеров и соцсетей.

Мошенники начали рассылать сообщения от имени главы Рязанского района. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Борис Ясинский предупредил, что мошенники звонят или рассылают сообщения от его имени и от имени его заместителя Дениса Турханова. В сообщениях и звонках неизвестные просят перезвонить по указанному номеру, связаться с ведомствами или перейти по ссылке.

Ясинский просит блокировать отправителей и жаловаться на них владельцам мессенджеров и соцсетей.