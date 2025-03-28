Люксовый бренд одежды Bugatti уйдет из России

Отмечается, что «Альфа-банк» намерен подать в суд заявление о банкротстве дистрибьютора этого бренда — «ТК Интермода».На данный момент компания работает в РФ в ограниченном режиме. Активную деятельность свернули в 2024 году после крупной кражи в Европе — закупленные товары не пересекли границу с РФ, однако финансовые обязательства по ним сохранились. По словам собственника и гендиректора «ТК Интермода» Максима Демчука, возможности для возобновления деятельности компании в России сейчас «утрачены».

Люксовый бренд одежды Bugatti уйдет из России. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что «Альфа-банк» намерен подать в суд заявление о банкротстве дистрибьютора этого бренда — «ТК Интермода».

На данный момент компания работает в РФ в ограниченном режиме. Активную деятельность свернули в 2024 году после крупной кражи в Европе — закупленные товары не пересекли границу с РФ, однако финансовые обязательства по ним сохранились.

По словам собственника и гендиректора «ТК Интермода» Максима Демчука, возможности для возобновления деятельности компании в России сейчас «утрачены».