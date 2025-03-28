Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ рязанцам покажут спектакль «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали», главные роли в котором сыграют Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко.

Во дворце молодежи пройдет 2 и 3 день XXXVI межрегионального молодежного фестиваля танца «Черный кот — 2025», а в ДК РГАТУ — концерт «Женский стендап».

В дворце спорта «Олимпийский» в рамках 1/8 финала плей-офф ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против «Югры», а в спорткомплексе дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» будет принимать команду «Владимирские львы-ВлГУ».

В цифровом музее Рязанской ВДНХ пройдет арт-конференция «Современная культура».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».