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Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
Вчера 17:10
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ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
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Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
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«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ рязанцам покажут спектакль «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали», главные роли в котором сыграют Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко.

Во дворце молодежи пройдет 2 и 3 день XXXVI межрегионального молодежного фестиваля танца «Черный кот — 2025», а в ДК РГАТУ — концерт «Женский стендап».

В дворце спорта «Олимпийский» в рамках 1/8 финала плей-офф ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против «Югры», а в спорткомплексе дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» будет принимать команду «Владимирские львы-ВлГУ».

В цифровом музее Рязанской ВДНХ пройдет арт-конференция «Современная культура».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».