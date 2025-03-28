Крупные корейские компании рассмотрят возможность возвращения в Россию

Речь идет о Hyundai, LG и Samsung, которые внимательно наблюдают за ходом переговоров по украинскому конфликту. Отмечается, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «очень важный рынок, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».