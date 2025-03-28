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ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
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25 марта 10:00
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Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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Крупные корейские компании рассмотрят возможность возвращения в Россию
Речь идет о Hyundai, LG и Samsung, которые внимательно наблюдают за ходом переговоров по украинскому конфликту. Отмечается, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «очень важный рынок, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».

Крупные корейские компании рассмотрят возможность возвращения в Россию. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на The Korea Times.

Речь идет о Hyundai, LG и Samsung, которые внимательно наблюдают за ходом переговоров по украинскому конфликту.

Отмечается, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «очень важный рынок, особенно на фоне таможенного давления со стороны США».

Накануне стало известно о возвращении компании Ariston в Россию.