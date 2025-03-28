Эксперт: доллар снова подорожает до конца весны

Доллар может увеличится, если если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. Эксперт прогнозирует, что на уровне около 80 рублей за доллар укрепление завершится. «Оптимизм инвесторов после инаугурации Трампа и первых переговоров уже повлиял на курс, но теперь рынок ждет конкретных результатов», — отметила Пырьева.

Доллар снова подорожает до конца весны. Об этом URA.RU рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее словам, доллар может увеличится, если если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. Эксперт прогнозирует, что на уровне около 80 рублей за доллар укрепление завершится.

«Оптимизм инвесторов после инаугурации Трампа и первых переговоров уже повлиял на курс, но теперь рынок ждет конкретных результатов», — отметила Пырьева.