Аферисты сделали фишинговую рассылку в Telegram с фейковыми соцвыплатами

Граждан пытаются убедить, что они могут получить около 14 тысяч рублей из-за повышенной инфляции в 2024 году. Однако все прикрепленные ссылки ведут на мошеннические проекты или в нелегальное казино. Россиян просят быть внимательными и предупредить родственников о возможном обмане.

Аферисты сделали фишинговую рассылку в Telegram с фейковыми соцвыплатами. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу МВД.

Граждан пытаются убедить, что они могут получить около 14 тысяч рублей из-за повышенной инфляции в 2024 году. Однако все прикрепленные ссылки ведут на мошеннические проекты или в нелегальное казино.

Россиян просят быть внимательными и предупредить родственников о возможном обмане.