94-летняя жительница Рыбного впервые получила паспорт РФ

Отмечается, что до этого женщина жила с паспортом СССР."К нам обратилась дочь Надежды Максимовны по поводу замены паспорта ее матери, которая до сих пор жила с паспортом СССР. Новый паспорт ей и не требовался. Конечно, наши сотрудники были удивлены, такое бывает редко. Но старый паспорт у нее был в хорошем состоянии", — отметила Юлия Башкина, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Рыбновскому району.