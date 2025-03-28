54-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков

Отмечается, что в сентябре 2024 года осужденный в селе Незнаново Кораблинского района нашел кусты дикорастущей конопли. Он собрал части растений, которые стал хранить дома для личного потребления. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой более 300 граммов. Кораблинский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года, со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

54-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2024 года осужденный в селе Незнаново Кораблинского района нашел кусты дикорастущей конопли. Он собрал части растений, которые стал хранить дома для личного потребления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой более 300 граммов.

Кораблинский районный суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года, со штрафом в размере 5 тысяч рублей.