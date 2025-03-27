В рязанском ТЦ выставка пауков и скорпионов проходила с нарушениями

Специалисты управления 20 марта провели проверку и установили следующие нарушения: выставка проводилась в выходные дни, предусмотренные графиком как нерабочие, что увеличило продолжительность мероприятия до пяти календарных дней (это нарушает требования, установленные правительством от 30 декабря 2019 года № 1937 «О требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»); отсутствовали специальные конструкции, обеспечивающие укрытие участников выставки и предотвращающие нежелательные физические контакты между ними.