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В рязанском ТЦ выставка пауков и скорпионов проходила с нарушениями
Специалисты управления 20 марта провели проверку и установили следующие нарушения: выставка проводилась в выходные дни, предусмотренные графиком как нерабочие, что увеличило продолжительность мероприятия до пяти календарных дней (это нарушает требования, установленные правительством от 30 декабря 2019 года № 1937 «О требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»); отсутствовали специальные конструкции, обеспечивающие укрытие участников выставки и предотвращающие нежелательные физические контакты между ними.

В ТЦ «Малина» в Рязани выставка «Удивительный мир пауков и скорпионов» проходила с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 27 марта.

Специалисты управления 20 марта провели проверку и установили следующие нарушения:

  • выставка проводилась в выходные дни, предусмотренные графиком как нерабочие, что увеличило продолжительность мероприятия до пяти календарных дней (это нарушает требования, установленные правительством от 30 декабря 2019 года № 1937 «О требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»);
  • отсутствовали специальные конструкции, обеспечивающие укрытие участников выставки и предотвращающие нежелательные физические контакты между ними.