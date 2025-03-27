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В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка яиц
Коллекцию можно будет увидеть с 4 апреля."Выставка посвящена одним из самых совершенных и удивительных творений природы — птичьим яйцам. Более 100 лет назад наш земляк, орнитолог-любитель Евграф Яковлевич Катин собрал значительную коллекцию птичьих яиц: около 3 тыс. яиц более чем 670 видов птиц", — рассказали в пресс-службе.Образцы Катин получал из разных уголков планеты: в журнале указано более 80 таких мест — от Дальнего Востока России до Исландии и Северной Америки. Отмечается, что в коллекции представлены крупные яйца пеликанов, фламинго и лебедей, крохотные — корольков и славок, голубые — дроздов, коричневые — соловьев и крапчатые — козодоя. На выставке можно будет увидеть шарообразные яйца, которые откладывают совы и щурки, и грушевидные яйца кайр и чистиков.

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка яиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Коллекцию можно будет увидеть с 4 апреля.

«Выставка посвящена одним из самых совершенных и удивительных творений природы — птичьим яйцам. Более 100 лет назад наш земляк, орнитолог-любитель Евграф Яковлевич Катин собрал значительную коллекцию птичьих яиц: около 3 тыс. яиц более чем 670 видов птиц», — рассказали в пресс-службе.

Образцы Катин получал из разных уголков планеты: в журнале указано более 80 таких мест — от Дальнего Востока России до Исландии и Северной Америки.

Отмечается, что в коллекции представлены крупные яйца пеликанов, фламинго и лебедей, крохотные — корольков и славок, голубые — дроздов, коричневые — соловьев и крапчатые — козодоя. На выставке можно будет увидеть шарообразные яйца, которые откладывают совы и щурки, и грушевидные яйца кайр и чистиков.