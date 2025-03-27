Стала известна причина скопления спецтехники в поле под Рязанью

Глава региона напомнил, что из-за малоснежной зимы и раннего потепления риск возгораний возрастает, поэтому в этом году пожароопасный сезон в регионе установили уже с 15 марта."Запланированы масштабные работы в 15 районах. Это опашка, создание минерализованных полос, расчистка противопожарных водоемов, обводнение торфяников, расчистка завалов и патрулирование лесов. В рамках подписанного соглашения с правительством Москвы коллеги окажут нам помощь в проведении работ", — рассказал глава региона. Он добавил, что лично контролирует ситуацию и поручил всем муниципалитетам провести необходимые работы.

Стала известна причина скопления спецтехники в поле под Рязанью. Об этом рассказал губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам в регионе начались работы по подготовке к пожароопасному сезону.

Глава региона напомнил, что из-за малоснежной зимы и раннего потепления риск возгораний возрастает, поэтому в этом году пожароопасный сезон в регионе установили уже с 15 марта.

«Запланированы масштабные работы в 15 районах. Это опашка, создание минерализованных полос, расчистка противопожарных водоемов, обводнение торфяников, расчистка завалов и патрулирование лесов. В рамках подписанного соглашения с правительством Москвы коллеги окажут нам помощь в проведении работ», — рассказал Малков. Он добавил, что лично контролирует ситуацию и поручил всем муниципалитетам провести необходимые работы.

Напомним, ранее очевидцы рассказали о большом количестве автомобилей спецслужб.