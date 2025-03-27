В Рязанской области директора ресурсоснабжающей организации оштрафовали за отключение воды

По данным прокуратуры, организация нарушила правила предоставления коммунальной услуги, допустив перерыв в подаче воды от 9 до 12 часов на улицах Заводской, Сосновой, Калинина в Чучкове. Отмечается, что отключение было вызвано прорывом водопровода. Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении директора МКП «ЖКХ Чучковское». Его оштрафовали на 10 тыс. рублей, потребителям произведен перерасчет за коммунальную услугу.

В Рязанской области директора ресурсоснабжающей организации оштрафовали за отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, организация нарушила правила предоставления коммунальной услуги, допустив перерыв в подаче воды от 9 до 12 часов на улицах Заводской, Сосновой, Калинина в Чучкове. Отмечается, что отключение было вызвано прорывом водопровода.

Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении директора МКП «ЖКХ Чучковское». Его оштрафовали на 10 тыс. рублей, потребителям произведен перерасчет за коммунальную услугу.