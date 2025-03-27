В Рязани столкнулись троллейбус и маршрутка

ДТП произошло на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись троллейбус № 1 и маршрутка № 75. Транспортные средства получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.