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В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта
Установлено, что в 2024 году между региональным фондом капремонта и подрядчиком заключен контракт на капремонт систем отопления домах по следующим адресам: улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 14/1, 15/12, 23;улица Касимовское шоссе, дома №№ 36, 36 корпус 1, 38, 54, 52 корпус 1. Также подрядчик должен был отремонтировать системы горячего водоснабжения в доме № 42 на Куйбышевском шоссе, домах № 40, 54, 52 корпус 1 на Касимовском шоссе. Однако в установленный контрактом срок обязательства организацией исполнены не были. По постановлению прокурора района юрлицо привлечено к административной ответственности. Ему выдали предупреждение

В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков капремонта. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году между региональным фондом капремонта и подрядчиком заключен контракт на капремонт систем отопления домах по следующим адресам:

  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 14/1, 15/12, 23;
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 36, 36 корпус 1, 38, 54, 52 корпус 1.

Также подрядчик должен был отремонтировать системы горячего водоснабжения в доме № 42 на Куйбышевском шоссе, в домах № 40, 54, 52 корпус 1 на Касимовском шоссе.

Однако в установленный контрактом срок обязательства организацией исполнены не были.

По постановлению прокурора района юрлицо привлечено к административной ответственности. Ему выдали предупреждение.