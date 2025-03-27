В Россию вернулась первая ушедшая из-за санкций компания

В Россию вернулся итальянский бренд Ariston, который производит водонагреватели и отопительное оборудование. Отмечается, что до этого собственность Ariston перешла «Газпром Бытовые Системы». 100% долей российской структуры Ariston были переданы в управление «Газпром бытовые системы» в апреле 2024 года.