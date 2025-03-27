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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
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В России выросло производство легковых автомобилей
В январе — феврале 2025 года увеличение составило 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,.Всего за первые два месяца года в стране собрали 115 тысяч легковушек, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале. В то же время производство грузовиков и автобусов сократилось год к году более чем на 20%.

В России выросло производство легковых автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В январе — феврале 2025 года увеличение составило 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,.

Всего за первые два месяца года в стране собрали 115 тысяч легковушек, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале.

В то же время производство грузовиков и автобусов сократилось год к году более чем на 20%.