В России выросло производство легковых автомобилей

В январе — феврале 2025 года увеличение составило 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,.Всего за первые два месяца года в стране собрали 115 тысяч легковушек, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале. В то же время производство грузовиков и автобусов сократилось год к году более чем на 20%.

В России выросло производство легковых автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В январе — феврале 2025 года увеличение составило 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,.

Всего за первые два месяца года в стране собрали 115 тысяч легковушек, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале.

В то же время производство грузовиков и автобусов сократилось год к году более чем на 20%.