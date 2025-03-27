В России выросло число преступлений в сфере телефонного и интернет-мошенничества

«Порядка 677 тысяч в год совершается таких преступлений. Более 35% мы прирастаем, к сожалению, в интервале с 2022 года по 2024 год», — сказал он. Лебедев отметил, что есть установленный факт, что эти мошеннические атаки происходят со стороны недружественных государств."Это не просто мошенники, отдельные физические лица, это группы лиц, которые хорошо оснащены, у которых в штате есть психологи, которые приносят беду в дом нашим гражданам", — добавил статс-секретарь.

В России выросло число преступлений в сфере телефонного и интернет-мошенничества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра цифрового развития РФ Ивана Лебедева.

«Порядка 677 тысяч в год совершается таких преступлений. Более 35% мы прирастаем, к сожалению, в интервале с 2022 года по 2024 год», — сказал он.

Лебедев отметил, что есть установленный факт, что эти мошеннические атаки происходят со стороны недружественных государств.

«Это не просто мошенники, отдельные физические лица, это группы лиц, которые хорошо оснащены, у которых в штате есть психологи, которые приносят беду в дом нашим гражданам», — добавил статс-секретарь.