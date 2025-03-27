В России создадут единый реестр нуждающихся в жилье граждан

По словам Михаила Мишустина, в стране есть разные категории россиян, имеющих право на улучшение жилищных условий, среди которых семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, а также граждане, переехавшие из регионов Крайнего Севера и ряда других."Сейчас данные о них содержатся в разных информационных системах — в федеральных, в региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Причем российские субъекты могут устанавливать и свои меры поддержки людей, как это сделано, например, в Якутии", — сказал Мишустин. Реестр призван повысить прозрачность очереди. Также в нем будет отражаться информация о субсидиях и социальных выплатах на покупку или строительство жилья.

В России создадут единый реестр нуждающихся в жилье граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, в стране есть разные категории россиян, имеющих право на улучшение жилищных условий, среди которых семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, а также граждане, переехавшие из регионов Крайнего Севера и ряда других.

«Сейчас данные о них содержатся в разных информационных системах — в федеральных, в региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Причем российские субъекты могут устанавливать и свои меры поддержки людей, как это сделано, например, в Якутии», — сказал Мишустин.

Реестр призван повысить прозрачность очереди. Также в нем будет отражаться информация о субсидиях и социальных выплатах на покупку или строительство жилья.