Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
10°
Сбт, 29
ЦБ USD 84.21 0.02 27/03
ЦБ EUR 92 -0.34 27/03
Нал. USD 85.25 / 85.00 27/03 16:55
Нал. EUR 93.00 / 93.75 27/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
5 234
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
3 766
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
11 678
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
24 664
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили сделать бесплатный проезд с животными из приюта
По данным «SHOT», инициативу министру транспорта РФ Роману Старовойту направили депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они считают, что бесплатные путешествия с хвостатыми могут мотивировать граждан чаще брать питомцев из приютов, которые сильно переполнены. Меру предполагается распространить на все виды транспорта. На данный момент стоимость провоза животных на поезде составляет до 5 тысяч рублей, на самолете — от 2 тысяч рублей, в зависимости от размеров питомца. Некоторые российские компании уже проводят аналогичные акции по поддержке бездомных животных.

В России предложили сделать бесплатный проезд с животными из приюта. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, инициативу министру транспорта РФ Роману Старовойту направили депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они считают, что бесплатные путешествия с хвостатыми могут мотивировать граждан чаще брать питомцев из приютов, которые сильно переполнены.

Меру предполагается распространить на все виды транспорта.

На данный момент стоимость провоза животных на поезде составляет до 5 тысяч рублей, на самолете — от 2 тысяч рублей, в зависимости от размеров питомца. Некоторые российские компании уже проводят аналогичные акции по поддержке бездомных животных.