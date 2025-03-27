В России предложили сделать бесплатный проезд с животными из приюта

По данным «SHOT», инициативу министру транспорта РФ Роману Старовойту направили депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они считают, что бесплатные путешествия с хвостатыми могут мотивировать граждан чаще брать питомцев из приютов, которые сильно переполнены. Меру предполагается распространить на все виды транспорта. На данный момент стоимость провоза животных на поезде составляет до 5 тысяч рублей, на самолете — от 2 тысяч рублей, в зависимости от размеров питомца. Некоторые российские компании уже проводят аналогичные акции по поддержке бездомных животных.

В России предложили сделать бесплатный проезд с животными из приюта. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, инициативу министру транспорта РФ Роману Старовойту направили депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они считают, что бесплатные путешествия с хвостатыми могут мотивировать граждан чаще брать питомцев из приютов, которые сильно переполнены.

Меру предполагается распространить на все виды транспорта.

На данный момент стоимость провоза животных на поезде составляет до 5 тысяч рублей, на самолете — от 2 тысяч рублей, в зависимости от размеров питомца. Некоторые российские компании уже проводят аналогичные акции по поддержке бездомных животных.