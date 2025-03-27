В России могут подорожать автомобили с пробегом из-за повышения пошлин

Это вызовет рост стоимости ремонта поддержанных авто и, как следствие, их удорожание. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вступление в действие новой пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Изменения должны заработать 2 апреля.

В России могут подорожать автомобили с пробегом из-за повышения пошлин США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента РЭУ имени Плеханова Юлию Давыдову.

Это вызовет рост стоимости ремонта поддержанных авто и, как следствие, их удорожание.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вступление в действие новой пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Изменения должны заработать 2 апреля.