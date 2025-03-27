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ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
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Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
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«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
11 678
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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В России могут подорожать автомобили с пробегом из-за повышения пошлин
Это вызовет рост стоимости ремонта поддержанных авто и, как следствие, их удорожание. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вступление в действие новой пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Изменения должны заработать 2 апреля.

В России могут подорожать автомобили с пробегом из-за повышения пошлин США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента РЭУ имени Плеханова Юлию Давыдову.

Это вызовет рост стоимости ремонта поддержанных авто и, как следствие, их удорожание.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал вступление в действие новой пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Изменения должны заработать 2 апреля.