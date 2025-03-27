В работе «Яндекса» произошел массовый сбой

Большинство неполадок касаются самого сайта (34%). Также зафиксированы нарушения в сервисе (29%), общей работе (20%) и работе мобильного приложения (13%). «У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам „Яндекса“. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — передает издание комментарий компании.